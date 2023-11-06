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НХЛ

6 ноября, 23:19

Голкипер «Каролины» Андерсен выбыл на неопределенный срок из-за проблем со свертываемостью крови

Игнат Заздравин
Корреспондент
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У вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена обнаружили проблемы со свертываемостью крови, сообщает пресс-служба клуба.

«Во время недавнего медицинского обследования было обнаружено, что у Фредерика Андерсена существуют проблемы со свертываемостью крови, которые необходимо устранить. В настоящее время нет даты его возвращения, но мы уверены, что Фредди сможет полностью восстановиться», — сказано в заявлении клуба.

В связи с ситуацией «Харрикейнз» заключили пробный контракт с экс-вратарем «Нью-Йорк Рейнджерс» 38-летним Ярославом Галаком.

В текущем сезоне 34-летний Андерсен отыграл 6 матчей в НХЛ, отразив 89,44 процента бросков.

Фредерик Андерсен
Ярослав Галак
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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