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Сегодня, 07:56

Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон устроил драку после пропущенного гола. Его удалили до конца игры

Евгений Козинов
Корреспондент
16 марта. «Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:8. Джордан Биннингтон спровоцировал драку.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон заработал удаление в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:8).

29-летний канадец после пятой пропущенной шайбы набросился на форварда «Уайлд» Райана Хартмана, который задел его ногу во время празднования гола. На льду завязалась потасовка, в которой успел поучаствовать даже голкипер другой команды — Марк-Андре Флери.

В итоге судьи наказали обоих вратарей двухминутными удалениями, а Биннингтона еще и дисцплинарным штрафом с удалением до конца игры за неспортивное поведение. До конца игры ворота «Блюз» защищал Томас Грайсс.

16&nbsp;марта. &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; 5:8. Павел Бучневич. «Сент-Луис» проиграл «Миннесоте». Бучневич оформил хет-трик
Джордан Биннингтон
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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