Гончар объяснил, почему считает Кросби лучшим игроком, с которым когда-либо выходил на лед

Бывший защитник «Питтсбурга», а теперь один из тренеров «Ванкувера» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) объяснил, почему считает Сидни Кросби самым сильным хоккеистом, с которым когда-либо выходил на лед.

— Какого хоккеиста считаешь номером один из всех, с кем играл?

— Выбор сложный, поскольку, помимо наших ребят, в «Вашингтоне» играл с Яромиром Ягром, Петером Бондрой, Адамом Оутсом, в «Бостоне» — с Джо Торнтоном, в «Питтсбурге» — с Лемье и Кросби... Все-таки назову Сида. Потому что он очень силен во всех компонентах игры. Очень хорош на вбрасываниях, в игре в обороне, в позиционных действиях, в атаке, много забивает, отдает, отлично играет в большинстве, ему доверяют находиться на льду в решающих эпизодах на последних минутах. Полный комплект!

Сейчас вот он сравнялся с Гретцки по количеству сезонов с минимум очком за игру, отдал тысячную голевую передачу, вошел в десятку сильнейших по очкам в лиге за всю историю. То есть и атакующий топ-уровень выдает, и в защите на последних минутах играет. Чтобы делать такое постоянно, много лет и на таком уровне — думаю, в мире он один такой. Можно сказать, что какие-то отдельные компоненты у кого-то посильнее. Но чтобы все вместе — только у Кросби.

Кросби был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта НХЛ 2005 года под общим первым номером. Всего за клуб он провел 1269 матчей, забросил 591 шайбу и отдал 1000 результативных передач.

Вместе с «Пингвинз» 36-летний канадец становился трехкратным обладателем Кубка Стэнли.