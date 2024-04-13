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Сегодня, 17:30

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Рейнджерс» и «Айлендерс» сыграют в матче НХЛ 13 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» дома в Нью-Йорке встретятся с «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ 13 апреля. Игра на арене «Мэдисон-сквер-гарден» начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Рейнджерс» — «Айлендерс» будет доступна в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие ссылки для просмотра в прямом эфире — первая, вторая и третья.

«Рейнджерс» набрали 110 баллов и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции после 80 матчей. «Айлендерс» — седьмые с 89 очками после 79 игр на Востоке.

Следите за ключевыми событиями встречи НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

В текущем сезоне российский нападающий Артемий Панарин провел за «Рейнджерс» 80 матчей, в которых набрал 117 (47+70) очков при показателе полезности «+15».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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