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Сегодня, 16:00

Гончар: «Малкин и Кросби делали друг друга лучше»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший защитник «Вашингтона» и «Питтсбурга», а теперь один из тренеров «Ванкувера» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) рассказал, как сложились взаимоотношения двух главных звезд «Пингвинз» — Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Помогало или мешало ему то, что он так долго, уже 18 сезонов, играет в одной команде с Сидни Кросби?

— Думаю, что помогало, и они делали друг друга лучше. С одной стороны, между ними присутствовал соревновательный момент, и это их подталкивало вперед. С другой, если у одного не идет или травма, другой мог взять игру на себя, и отсутствие второго сказывалось не так сильно. Благодаря этому их совместная игра шла на пользу и им обоим, и команде. Благодаря этому и результат такой пришел три Кубка Стэнли.

Сергей Гончар на&nbsp;тренировке сборной России. «Хотел бы стать первым российским главным тренером в НХЛ». Юбилейное интервью Гончара

Они понимали, что вдвоем это сделать легче, в одиночку кубок не выиграть, поэтому нашли общий язык. У них была одна совместная цель, и они к ней вместе двигались.

К тому же, как рассказывал мне Малкин, они друзья.

Да. Как-то нашли общий язык, и отношения у них очень хорошие, в гости друг к другу ходят.

В чем сходство и различия в их характерах?

Сходство в том, что ребята трудолюбивые, любят хоккей и живут им. И в том, что оба они люди довольно приватные, предпочитают быть в своем кругу. Что касается хоккея, то Сид чуть больше внимания уделяет игре в обороне.

Евгений Малкин и Сидни Кросби вместе выступают за «Питтсбург» с 2006 года. Хоккеисты помогли команде завоевать три Кубка Стэнли.

В своей карьере в НХЛ 37-летний Малкин набрал 1292 (496+796) очка в 1142 матчах. На счету 36-летнего Кросби 1591 (591+1000) очко в 1269 сыгранных встречах.

Евгений Малкин
Сергей Гончар
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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