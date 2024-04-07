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НХЛ

Сегодня, 04:20

Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров оторвался от Маккиннона на пять очков

Сергей Разин
корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5).

30-летний россиянин набрал 136 (43+93) очков и упрочил лидерство в гонке бомбардиров лиги, оторвавшись от форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на пять очков. 28-летнего канадца 131 (48+83) очко.

На третьем месте со 128 (31+97) очками идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на четвертой строчке нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал 111 (45+66) очков.

Никита Кучеров. Кучерова не остановить. Он продолжает бить рекорды

Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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