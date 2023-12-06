Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров продолжает лидировать, Панарин вышел на третье место

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:6) и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

Теперь на счету хоккеиста 37 (16+21) очков в 24 играх сезона-2023/24.

Лидером гонки бомбардиров является другой российский хоккеист Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), набравший 42 (16+26) очка в 25 матчах. Вторую строчку занимает Джей Ти Миллер («Ванкувер»), у которого 38 (14+24) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ-2023/24

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 42 (16+26) очков в 25 матчах

2. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 38 (14+24) очков в 26 матчах

3. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 37 (16+21) очков в 24 матчах