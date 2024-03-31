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НХЛ

Сегодня, 06:00

Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон опережает Кучерова на одно очко

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (7:4).

Канадец возглавляет список лучших бомбардиров лиги, у него 127 (47+80) очков в 74 матчах.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, сделавший 2 результативные передачи в игре против «Айлендерс» (4:1), опустился на вторую строчку, у него 126 (42+84) очков в 72 встречах.

Третье место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 125 (29+96) очков в 70 матчах. Четвертым идет Артемий Панарин из «Рейнджерс», у россиянина 107 (44+63) очков в 74 играх.

Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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