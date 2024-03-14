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НХЛ

14 марта, 08:33

Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон оторвался от Кучерова на 8 очков

Виктория Кравченко
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард оторвался в гонке бомбардиров этого сезона от нападающего «Тампы» Никиты Кучерова. У Маккиннона теперь 115 (43+72) очков в 67 играх, у россиянина — 107 (38+69) в 64 матчах. Отставание Кучерова составляет 8 очков.

Третьим в списке лучших бомбардиров сезона идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (7:2) и сократил отставание от Кучерова до 1 очка. У Макдэвида 106 (25+81) очков в 62 матчах нынешнего сезона.

Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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