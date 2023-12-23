Гретцки назвал игрока НХЛ, который больше всего похож на него

Гретцки заявил, что игрок «Нью-Джерси» Хьюз больше всего похож на него

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз в игровом плане больше всего похож на него.

«Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что прежде всего он быстрее меня и невероятно хорошо видит лед. Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», — приводит слова Гретцки BR Open Ice.

22-летний американец был выбран «Нью-Джерси» под первым номером на драфте 2019 года. В том же году он подписал с клубом 3-летний контракт новичка, а в 2021 заключил восьмилетнее соглашение со средней зарплатой 8 миллионов долларов в год.

В текущем сезоне Хьюз сыграл за «Дэвилз» 26 матчей и набрал 38 (14+24) очков.