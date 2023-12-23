Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:38

Гретцки назвал игрока НХЛ, который больше всего похож на него

Гретцки заявил, что игрок «Нью-Джерси» Хьюз больше всего похож на него
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз в игровом плане больше всего похож на него.

«Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что прежде всего он быстрее меня и невероятно хорошо видит лед. Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», — приводит слова Гретцки BR Open Ice.

22-летний американец был выбран «Нью-Джерси» под первым номером на драфте 2019 года. В том же году он подписал с клубом 3-летний контракт новичка, а в 2021 заключил восьмилетнее соглашение со средней зарплатой 8 миллионов долларов в год.

В текущем сезоне Хьюз сыграл за «Дэвилз» 26 матчей и набрал 38 (14+24) очков.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Джек Хьюз
Уэйн Гретцки
0
Читайте также
Власти Нидерландов не пускают российских велогонщиков на чемпионат Европы
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

The Athletic назвал шансы «Вашингтона» выйти в финал Кубка Стэнли