The Athletic назвал шансы «Вашингтона» выйти в финал Кубка Стэнли

Сегодня, 13:06
Североамериканский портал The Athletic в своей статье оценил шансы «Вашингтона» дойти до финала плей-офф НХЛ.
По мнению журналистов портала, столичная команда по итогам регулярного чемпионата наберет 89 очков. Шансы на выход в плей-офф оцениваются в 29 процента, на выход в финал конференции — в два порцента, а на выход в финал Кубка Стэнли — в один процент.
В минувшем сезоне «Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2013/14. На данный момент «Кэпиталз» с 38 очками занимают пятое место в Восточной конференции.