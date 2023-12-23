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Сегодня, 21:40

В Госдуме РФ назвали Овечкина и Медведева спортсменами года

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ответил на вопрос «СЭ», кого он считает лучшим спортсменом 2023 года.

«Для меня спортсмены года — Медведев и Овечкин. Прежде всего, потому что они одни из самых успешных спортсменов современного мира. Не России даже, а мира. Они никогда не отказывались от того, что они россияне. Гордо держат имя гражданина РФ. И Медведев, и Овечкин ежедневно находятся на передовой. Каждый день рискуют, ведь не все на западе хорошо относятся к российским спортсменам. Случаются провокации. Ребята доказывают, что российский спорт находится на подъеме, несмотря ни на что. Это пропаганда и продвижение наших интересов во всем мире», — сказал Свищев «СЭ».

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею, один из величайших игроков в истории России и НХЛ. Форвард является заслуженным мастером спорта России и капитаном «Кэпиталз».

Даниил Медведев — российский теннисист, третья ракетка мира. Победитель одного турнира «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

Александр Овечкин
Теннис
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Даниил Медведев
Дмитрий Свищев
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