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НХЛ

Сегодня, 04:21

Хайнс — о победе над «Чикаго»: «У «Миннесоты» получилась действительно хорошая неделя»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).

«У нас получилась действительно хорошая неделя, и я думаю, что сегодня мы просто продолжали добиваться того, как мы хотим играть. Мы начали немного медленно, у Флери было несколько хороших сейвов. Приятно, что мы смогли провести три довольно хорошие игры», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» под руководством Хайнса одержала три победы в трех матчах. 28 ноября 48-летний американец возглавил «Уайлд» после того, как команду покинул Дин Эвасон.

После этого матча «Миннесота» с 20 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 14 очками — на 15-й строчке.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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