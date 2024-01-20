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НХЛ

Сегодня, 10:45

Гавриков о победе на Олимпиаде: «Это самое лучше чувство, которое хочется повторить»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, выразил сожаление о том, что не смог принять участие в Олимпиаде-2022, и оценил возможность выступить на Играх-2026 в Милане.

— Обидно было, когда перед самым Пекином НХЛ из-за очередной вспышки ковида не отпустила игроков на Олимпиаду? Вы бы там в топ-4 защитников сборной России играли бы наверняка. А то и в первой паре.

— Было бы классно съездить и сыграть, конечно.

— Или вы уже после Пхенчхана сыты олимпийским золотом?

— Да нет, вы что! Такими вещами никогда не насыщаешься. Много раз слышал, что, когда ребята выигрывают Кубок Стэнли, еще больше хотят сделать это еще раз. Это самое лучшее чувство, которое хочется повторить. А тут еще и с сильнейшими, и против сильнейших. Но получилось так, как получилось. Были причины и у лиги, и у клубов, чтобы нас не отпускать.

— Болезненно отреагировали?

— Ребята хотели поехать. Все были готовы. Но такая была ситуация в мире.

— Теперь эта ситуация такая, что вообще непонятно, когда сборная где-либо на официальных турнирах сыграет.

— Как будет — так будет. К сожалению, тут от нас ничего не зависит.

— Вы играли на ЧМ-2019, когда у сборной России собрался состав мечты. У вас есть понимание, как могли тогда проиграть в полуфинале финнам без единого энхаэловца и те в итоге выиграли первенство?

— В один день может случиться все, что угодно. Какой бы у вас ни был крутой состав или, наоборот, насколько плохо вы бы ни играли на турнире, вы всегда можете один матч проиграть, а другой — выиграть, провести игру жизни. Поэтому серии плей-офф и длинные, чтобы нивелировать эти моменты случайности. Я никогда не относился к чему-либо в хоккее как к гарантии.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Владислав Гавриков. «Мог оказаться в «Брюинз», но они взяли Орлова». Большое интервью Владислава Гаврикова

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