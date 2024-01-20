Скаут Федотов: «У Протаса большой потенциал, его роль в «Вашингтоне» будет повышаться»

Экс-скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов оценил переподписание «Вашингтоном» контракта с нападающим Алексеем Протасом.

«У генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана сейчас очень непростая ситуация, но он прекрасно понимает, что все равно надо вкладывать такие кирпичики ближайшего будущего «Вашингтона». Поэтому прогресс, который демонстрирует 23-летний Алексей Протас, нельзя не заметить. Мне кажется, что это достаточно удачное подписание, в первую очередь для самого «Вашингтона». Я думаю, что у Протаса достаточно большой потенциал и ближайшие годы его роль в «Вашингтоне» будет только повышаться. В любом случае, в данной непростой ситуации для «Вашингтона» это подписание выглядит очень даже логично», — приводит слова Федотова Metaratings.ru.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Протас провел 42 матча и набрал 18 (3+15) очков при полезности «-2». Новое соглашение c 23-летним форвардом вступит в силу с сезона-2024/25. Общая сумма контракта — 16,875 миллиона долларов.