Имена четырех вратарей из одной команды впервые в истории НХЛ нанесли на Кубок Стэнли

Сегодня, 09:23
«Вегас» стал первым клубом в истории НХЛ, в котором сразу четыре вратаря удостоились гравировки на Кубке Стэнли.
На трофей были нанесены имена голкиперов «рыцарей» Лорана Броссуа, Джонатана Куика, Логана Томпсона и Эдина Хилла.
«Голден Найтс» стали обладателями трофея в сезоне-2022/23, победив «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.
Всего «Вегас» нанес на трофей имена 27 хоккеистов — это второй результат в истории. Рекорд принадлежит «Питтсбургу», который в 1992 году нанес на Кубок имена 31 игрока.