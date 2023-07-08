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НХЛ

Сегодня, 09:23

Имена четырех вратарей из одной команды впервые в истории НХЛ нанесли на Кубок Стэнли

Ана Горшкова
Корреспондент
Эдин Хилл.
Фото USA Today Sports
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«Вегас» стал первым клубом в истории НХЛ, в котором сразу четыре вратаря удостоились гравировки на Кубке Стэнли.

На трофей были нанесены имена голкиперов «рыцарей» Лорана Броссуа, Джонатана Куика, Логана Томпсона и Эдина Хилла.

Гравировка на Кубке Стэнли.
Фото ХК «Вегас»

«Голден Найтс» стали обладателями трофея в сезоне-2022/23, победив «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.

Всего «Вегас» нанес на трофей имена 27 хоккеистов — это второй результат в истории. Рекорд принадлежит «Питтсбургу», который в 1992 году нанес на Кубок имена 31 игрока.

Джонатан Куик
Лоран Броссуа
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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