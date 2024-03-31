«Калгари» обыграл «Лос-Анджелес», Кузьменко сделал две результативные передачи

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.

В составе «Флэймз» отличились Назем Кадри, Мартин Поспишил, Блэйк Коулман и Маккензи Уигар, Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи, у Даниила Мироманова один голевой пас. У «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе и Анже Копитар.

После этого матча «Калгари» с 73 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 87 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кадри — 24 (бол., Кузьменко, Шарангович), 4:45 — 1:0. Кемпе — 23 (бол., Даути, Фиала), 5:42 — 1:1. Поспишил — 8 (Кузьменко, Кадри), 11:56 — 2:1. Коулмэн — 29 (бол., Андерссон, Мироманов), 31:58 — 3:1. Копитар — 25 (бол., Кемпе, Фиала), 38:25 — 3:2. Уигар — 18 (бол., Юбердо, Шарангович), 51:30 — 4:2.

Вратари: Маркстрем — Риттих (58:06 — 59:06).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 35 (16+9+10) — 18 (4+5+9).

Наши: Кузьменко (19.08/1/+1), Мироманов (18.41/1/0) — Гавриков (20.22/1/0).

31 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.