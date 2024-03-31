НХЛ: «Миннесота» уступила «Вегасу», «Бостон» победил «Вашингтон». Результаты матчей 30 и 31 марта

Регулярный чемпионат НХЛ.

30 марта

«Флорида» — «Детройт» — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Фаббри — 18 (бол., Перрон, Гостисбеер), 10:31 — 0:1. Барков — 19 (Экблад, Миккола), 52:21 — 1:1. Барков — 20 (Райнхарт, Экман-Ларссон), 55:04 — 2:1. Ларкин — 29 (бол., Кейн, Гостисбеер), 56:00 — 2:2.

Победный буллит: Райнхарт.

Вратари: Бобровский — Лайон.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 38 (10+13+13+2) — 23 (8+9+5+1).

Наши: Куликов (14.23/2/0), Тарасенко (12.07/0/0) — -.

30 марта. Санрайз. Amerant Bank Arena.

«Миннесота» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Капризов — 37 (бол., Болди, Фэйбер), 36:44 — 1:0. Амадио — 13 (Стивенсон, Мартинес), 53:43 — 1:1. Маршессо — 39 (п.в., Карлссон), 63:30 — 1:2.

Вратари: Густавссон (63:08) — Томпсон.

Штраф: 16 — 15.

Броски: 33 (7+13+8+5) — 31 (13+9+7+2).

Наши: Капризов (22.40/4/-1), Хуснутдинов (13.45/2/0) — Барбашев (17.07/1/0), Дорофеев (14.21/1/0).

30 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Голы: Хенрик — 21 (Драйзайтль, Экхольм), 3:47 — 1:0. Макдэвид — 28 (Хаймэн), 14:15 — 2:0. Экхольм — 8 (Кэррик, Дешарне), 16:16 — 3:0. Макдэвид — 29 (бол., Драйзайтль, Бушар), 29:28 — 4:0. Фогеле — 17 (Экхольм, Дешарне), 35:57 — 5:0. Хаймэн — 54 (Макдэвид, Бушар), 47:06 — 6:0. Киллорн — 15 (бол., Фаулер, Ватрано), 55:42 — 6:1.

Вратари: Пикар — Гибсон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (13+12+12) — 23 (8+11+4).

Наши: — - Минтюков (22.26/0/-2).

30 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

31 марта

«Аризона» — «Рейнджерс» — 5:8 (0:1, 3:2, 2:5)

Голы: Лафренье — 23 (Панарин, Линдгрен), 14:15 — 0:1. Линдгрен — 3 (Фокс, Лафренье), 21:59 — 0:2. Маччелли — 15 (Макбэйн, Доан), 26:27 — 1:2. Лафренье — 24 (Трочек, Панарин), 26:45 — 1:3. Келлер — 32 (Шмальц), 31:06 — 2:3. Бьюгстад — 21 (Шмальц), 39:18 — 3:3. Крайдер — 35 (Рословик, Линдгрен), 45:45 — 3:4. Джонс — 2 (Лафренье, Панарин), 47:16 — 3:5. Гудроу — 2 (мен.), 49:33 — 3:6. Крауз — 20 (бол., Кули, Бьюгстад), 52:21 — 4:6. Кули — 17 (Вялимяки, Маччелли), 54:26 — 5:6. Панарин — 44 (п.в., Какко), 57:35 — 5:7. Лафренье — 25 (п.в., Трочек, Фокс), 59:45 — 5:8.

Вратари: Веймелка (57:26 — 57:35, 59:40 — 59:45) — Куик.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 32 (11+11+10) — 32 (12+8+12).

Наши: — - Панарин (16.33/2/+5).

31 марта. Темпе. Mullett Arena.

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 7:4 (2:3, 3:1, 2:0)

Голы: Смит — 9 (Нюквист, Маккэррон), 3:41 — 0:1. Друэн — 15 (Маккиннон, Рантанен), 5:25 — 1:1. Янковски — 6 (Новак), 13:02 — 1:2. Фаббро — 3 (Зукер, Шервуд), 13:43 — 1:3. Миттельштадт — 18 (бол., Маккиннон, Макар), 16:11 — 2:3. Нюквист — 22 (Стэстни, Форсберг), 20:57 — 2:4. Лехконен — 13 (бол., Макар, Друэн), 25:43 — 3:4. Макар — 19 (бол., Рантанен, Паризе), 38:25 — 4:4. Тренин — 12, 39:31 — 5:4. Маккиннон — 46 (Мэнсон, Тэйвз), 43:38 — 6:4. Маккиннон — 47 (п.в., Рантанен), 56:10 — 7:4.

Вратари: Георгиев (Аннунен, 20:57) — Ланкинен (55:57 — 56:10).

Штраф: 10 — 13.

Броски: 42 (16+12+14) — 35 (12+14+9).

Наши: Тренин (11.50/3/+1) — -.

31 марта. Денвер. Ball Arena.

«Баффало» — «Торонто» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Таварес — 24 (Нюландер, Тимминс), 4:58 — 0:1. Робертсон — 11 (Найз), 22:34 — 0:2. Мэттьюс — 60 (Тимминс), 54:23 — 0:3.

Вратари: Луукконен (55:41 — 56:59, 57:10 — 59:04) — Самсонов.

Штраф: 70 — 62.

Броски: 34 (10+8+16) — 22 (8+6+8).

Наши: — - Любушкин (18.34/0/0).

31 марта. Баффало. KeyBank Center.

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Линдхольм — 2 (Заха, Пастрняк), 18:47 — 0:1. Сгарбосса — 4 (Дженсен, Дауд), 21:20 — 1:1. Бишер — 7, 22:22 — 1:2. Карлсон — 8 (бол., Пачиоретти, Строум), 34:03 — 2:2.

Победный буллит: Шаттенкирк.

Вратари: Линдгрен — Суэймен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 20 (6+5+5+4) — 29 (9+8+9+3).

Наши: Алексеев (15.04/0/0), Мирошниченко (9.14/1/0), Овечкин (21.55/3/0) — -.

31 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

«Виннипег» — «Оттава» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Элерс — 22 (Монахэн, Демело), 21:58 — 1:0. Катчук — 7 (Браннстрем, Кастелич), 23:39 — 1:1. Грейг — 12 (Ткачак, Батерсон), 33:25 — 1:2. Шайфли — 23 (бол., Коннор, Моррисси), 49:48 — 2:2. Ткачак — 33 (бол., Штюцле, Сандерсон), 58:15 — 2:3.

Вратари: Хеллибак (58:29) — Корписало.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (4+11+15) — 27 (6+9+12).

Наши: Наместников (6.29/1/0) — Зуб (22.14/0/+1).

31 марта. Виннипег. Canada Life Centre.

«Коламбус» — «Питтсбург» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Оливье — 5 (мен., Силлинджер), 7:47 — 1:0. О`Коннор — 13 (Раст, Петтерссон), 33:29 — 1:1. Раст — 23 (Кросби, Летанг), 38:55 — 1:2. Ракелль — 12 (Малкин), 48:59 — 1:3. Марченко — 19 (Северсон, Веренски), 49:08 — 2:3. Веренски — 7 (Годро), 51:47 — 3:3.

Победный буллит: Северсон.

Вратари: Мерзликинс — Неделькович.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (13+13+10+2) — 33 (11+9+12+1).

Наши: Воронков (19.49/4/-1), Марченко (22.33/6/+1), Проворов (22.09/1/-1) — Малкин (16.33/1/0).

31 марта. Коламбус. Nationwide Arena.

«Монреаль» — «Каролина» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Стаал — 9 (мен., Терявяйнен), 29:33 — 0:1. Ахо — 33 (бол., Джарвис, Гюнцель), 43:42 — 0:2. Джарвис — 29 (п.в., Гюнцель, Ахо), 57:12 — 0:3.

Вратари: Монтембо (57:00 — 57:12) — Кочетков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (8+14+4) — 30 (8+11+11).

Наши: — - Кузнецов (13.48/1/0), Орлов (18.51/2/0), Свечников (15.48/1/0).

31 марта. Монреаль. Centre Bell.

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Палмиери — 24 (Пулок, Райлли), 2:25 — 0:1. Раддиш — 6 (бол., Кучеров, Чирелли), 14:25 — 1:1. Чирелли — 17 (Пербикс, Хагель), 15:00 — 2:1. Стэмкос — 30 (Лиллеберг, Хагель), 40:21 — 3:1. Чирелли — 18 (п.в., Кучеров, Хедман), 57:14 — 4:1.

Вратари: Василевский — Варламов (56:20 — 57:14).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (21+8+11) — 28 (6+15+7).

Наши: Кучеров (20.18/8/+1) — Романов (23.21/1/-1).

31 марта. Тампа. Amalie Arena.

«Филадельфия» — «Чикаго» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Райхель — 4 (Тинорди, Атанасиу), 2:01 — 0:1. Курашев — 16 (Бедард, Власик), 17:00 — 0:2. Форстер — 19 (Хэтэуэй), 20:17 — 1:2. Фолиньо — 17 (бол., Курашев, Т. Джонсон), 37:28 — 1:3. Андерсон — 4 (Райхель), 49:09 — 1:4. Энтвистл — 5 (Андерсон, Кайсер), 54:33 — 1:5.

Вратари: Эрссон — Содерблум.

Штраф: 21 — 13.

Броски: 31 (7+13+11) — 24 (9+9+6).

Наши: Гурьянов (7.55/3/0), Замула (17.02/1/-2) — -.

31 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Задина — 13, 28:30 — 0:1. Гранлунд — 12 (Зеттерлунд, Эклунд), 32:05 — 0:2. Канин — 9, 37:58 — 0:3. Рутта — 4 (п.в., Штурм), 56:47 — 0:4.

Вратари: Хофер (56:05 — 56:47) — Блэквуд.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (11+3+21) — 20 (3+12+5).

Наши: Бучневич (22.30/5/-2), Торопченко (12.21/1/-1) — Костин (16.19/0/+1).

31 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кадри — 24 (бол., Кузьменко, Шарангович), 4:45 — 1:0. Кемпе — 23 (бол., Даути, Фиала), 5:42 — 1:1. Поспишил — 8 (Кузьменко, Кадри), 11:56 — 2:1. Коулмэн — 29 (бол., Андерссон, Мироманов), 31:58 — 3:1. Копитар — 25 (бол., Кемпе, Фиала), 38:25 — 3:2. Уигар — 18 (бол., Юбердо, Шарангович), 51:30 — 4:2.

Вратари: Маркстрем — Риттих (58:06 — 59:06).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 35 (16+9+10) — 18 (4+5+9).

Наши: Кузьменко (19.08/1/+1), Мироманов (18.41/1/0) — Гавриков (20.22/1/0).

31 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.

«Сиэтл» — «Даллас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Джонстон — 29 (Лундквист, Стэнковен), 38:12 — 0:1. Павелски — 26 (бол., Хинтц, Хейсканен), 40:28 — 0:2. Хинтц — 28 (п.в., Джонстон, Линделл), 58:43 — 0:3.

Вратари: Даккорд (57:11 — 58:43) — Эттингер.

Штраф: 15 — 4.

Броски: 18 (3+8+7) — 30 (11+9+10).

31 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

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