«Торонто» на выезде переиграл «Калгари». Мэттьюс оформил хет-трик

«Калгари» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Мэйпл Лифс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

У «Торонто» хет-триком отметился Остон Мэттьюс, а также одну шайбу забросил Митчелл Марнер. Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Егор Шарангович отметились голами у хозяев.

«Торонто» идет на 6-м месте в Восточной конференции, набрав 52 очка. «Калгари» занимает 9-е место в Западной конференции — 47 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Голы: Шарангович — 19 (Андерссон, Юбердо), 10:52 — 1:0. Кадри — 16 (бол., Линдхольм, Юбердо), 15:23 — 2:0. Мэттьюс — 35 (Грегор, Хольмберг), 18:24 — 2:1. Мэттьюс — 36 (Нюландер, Хольмберг), 24:08 — 2:2. Марнер — 19 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 27:44 — 2:3. Мэттьюс — 37 (Найз, Броди), 33:39 — 2:4. Манджапане — 9 (Баклунд, Хэнифин), 37:53 — 3:4.

Вратари: Владарж (58:01 — 58:56) — Джонс (23:46 — 24:08).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (11+10+5) — 33 (7+17+9).

19 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18714 зрителей.