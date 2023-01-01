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НХЛ

Сегодня, 08:40

«Калгари» обыграл «Ванкувер», у Задорова «-1»

Сергей Разин
корреспондент
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«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.

На шайбы Элиаса Линдхольма, Блэйка Коулмана и Маккензи Уигара гости ответили точными бросками Шелдона Дриса и Элиаса Петтерссона, защитник «Флэймз» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Калгари» с 43 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 35 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Линдхольм — 13 (Тоффоли), 21:21 — 1:0. Коулмэн — 6 (мен., Андерссон, Уигар), 29:32 — 2:0. Уигар — 1 (Танев, Кадри), 34:17 — 3:0. Дрис — 4, 35:28 — 3:1. Петтерссон — 18 (Хорват, Бир), 44:06 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Мартин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 30 (13+11+6) — 24 (9+8+7).

Наши: Задоров (16.56/2/-1) — Кузьменко (19.13/0/0), Михеев (18.06/1/0).

1 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
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