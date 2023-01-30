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Сегодня, 11:23

Дон Черри заступился за Овечкина: «Оставьте его в покое»

Канадский хоккейный Дон Черри выступил в поддержку Овечкина
Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото ХК «Вашингтон»
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Канадский хоккейный эксперт Дон Черри высказался в поддержку российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина. Ранее политическая организация в Канаде призвала власть страны запретить форварду въезд в Канаду.

«Я говорю — оставьте его в покое, он просто хоккеист. Овечкин не имеет никакого отношения к ситуации на Украине, он в этом не участвует. Алекс — отличный игрок и отличный человек, и он заслуживает большего, чем такое отношение. Да, я критиковал игру Овечкина на льду, но никогда не переходил на личности», — цитирует Черри Toronto Sun.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894).

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 32 шайбы и 22 результативные передачи.

Источник: https://torontosun.com/
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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