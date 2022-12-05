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Сегодня, 08:45

Капризов и Кочетков вошли в тройку лучших игроков недели по версии The Hockey News

Виталий Косик
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вошли в тройку лучших игроков прошедшей недели по версии издания The Hockey News.

Первое место в номинации занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе место занял Капризов, на третьей строчке расположился Кочетков.

Сегодня, 5 декабря, в матче против «Далласа» Капризов отметился голом. На минувшей неделе 25-летний россиянин оформил 7 (3+4) очков в трех матчах.

Российский 23-летний вратарь, защищающий цвета «Каролины», на прошедшей неделе одержал три победы в трех матчах, отражая в среднем 0,934% бросков.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
Петр Кочетков
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