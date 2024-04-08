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Сегодня, 08:42

Капризов вышел на седьмое место по очкам в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на седьмую строчку в истории клуба по очкам.

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:0) набрал 3 (2+1) очка. Таким образом, на счету россиянина стало 323 результативных действия за «Уайлд». По этому показателю он обошел Эндрю Брюнетта (321). На шестом месте находится Пьер-Марк Бушар (347). Лидером является Микко Койву (709).

В текущем сезоне 26-летний Капризов провел 70 матчей, в которых набрал 89 (41+48) очков.

«Миннесота» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 83 очка в 77 матчах.

Кирилл Капризов
Микко Койву
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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