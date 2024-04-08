«Каролина» обыграла «Коламбус», Свечников забил гол

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 3:0.

Отличились Андрей Свечников, Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.

После этого матча «Каролина» со 105 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Коламбус» с 64 очками — на последней строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Коламбус» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Свечников — 18 (Мартинук, Шей), 0:17 — 1:0. Ахо — 35 (бол., Гюнцель, Терявяйнен), 11:45 — 2:0. Терявяйнен — 22 (Слэвин), 53:53 — 3:0.

Вратари: Андерсен — Суббан.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 35 (13+11+11) — 23 (5+9+9).

Наши: Кузнецов (15.16/1/+1), Орлов (17.54/3/0), Свечников (16.16/5/+1) — Воронков (15.01/1/-1), Марченко (16.44/1/0), Проворов (22.47/1/0).

8 апреля. Роли. PNC Arena. 18837 зрителей.