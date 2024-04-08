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НХЛ

8 апреля, 02:40

«Чикаго» — «Миннесота»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Чикаго» — 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

3 (2+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по голу забили Марко Росси и Фредерик Годро, вратарь «Уайлд» Йеспер Валльстедт отразил все 24 броска во втором для себя матче в НХЛ.

В текущем сезоне Капризов провел 70 матчей, в которых набрал 88 (41+47) очков. 26-летний россиянин третий сезон подряд забивает 40+ голов.

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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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