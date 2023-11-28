«Коламбус» — «Бостон»: видеообзор матча

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Блю Джэкетс» 2 (1+1) очка набрал Егор Чинахов, по голу забили Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Джастин Данфорт. У «Брюинз» отличились Мэттью Пойтрас и Джон Бичер, вратарь Линус Улльмарк сменил Джереми Суэймена на 27-й минуте при счете 0:2.

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