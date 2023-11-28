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НХЛ

Сегодня, 07:43

«Колорадо» обыграл «Тампу», Ничушкин забил в пустые ворота

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Райан Джохансен, еще по голу забили Кайл Макар и Валерий Ничушкин, забросивший в пустые ворота, вратарь Александр Георгиев отразил 39 бросков из 40. У «Лайтнинг» отличился Энтони Сирелли с передачи Никиты Кучерова, вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23.

После этого матча «Колорадо» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Тампа» с 25 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Джохансен — 8, 7:12 — 1:0. Джохансен — 9 (Татар, Макар), 21:48 — 2:0. Макар — 6 (бол., Рантанен, Маккиннон), 23:35 — 3:0. Чирелли — 3 (Хедман, Кучеров), 39:29 — 3:1. Ничушкин — 10 (п.в., Маккиннон), 56:46 — 4:1.

Вратари: Георгиев — Василевский (55:36 — 56:46).

Штраф: 26 — 40.

Броски: 24 (8+8+8) — 41 (13+13+15).

Наши: Ничушкин (23.58/2/+1) — Кучеров (19.41/6/-1), Сергачев (22.13/0/-1).

28 ноября. Денвер. Ball Arena.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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