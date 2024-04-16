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Сегодня, 22:20

«Коламбус» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Коламбус» и «Каролина» сыграют в матче НХЛ 17 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Каролины» Евгений Кузнецов.
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» на своем льду встретится с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 17 апреля. Игра пройдет на территории спортивного комплекса «Нэшнуайд-арена». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Коламбус» — «Каролина» пройдет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый, второй и третий.

Ключевые события игры «Коламбус» — «Каролина» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Харрикейнз» набрали 111 очков и находятся на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Блю Джэкетс» идут на 16-м месте на Востоке с 64 баллами.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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