«Коламбус» на своем льду встретится с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 17 апреля. Игра пройдет на территории спортивного комплекса «Нэшнуайд-арена». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Коламбус» — «Каролина» пройдет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый, второй и третий.

Ключевые события игры «Коламбус» — «Каролина» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Харрикейнз» набрали 111 очков и находятся на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Блю Джэкетс» идут на 16-м месте на Востоке с 64 баллами.

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