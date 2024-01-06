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Сегодня, 18:30

«Коламбус» — «Миннесота»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Коламбус» — «Миннесота» 7 января во Вконтакте начнется в 03.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК &amp;quot;Коламбус&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» на своем поле сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 6 на 7 января. Встреча пройдет на «Нейшенуайд-арене» в Колумбусе, Огайо, США.. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Коламбус» в последних пяти матчах победил «Торонто» (6:5 ОТ) и «Филадельфию» (3:2 Б), в других встречах уступил «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), «Баффало» (2:3 ОТ) и «Бостону» (1:4)

«Миннесота» обыграла «Детройт» (6:3), после чего у команды наступила череда неудач: дважды проиграли «Виннипегу» (2:4) и (2:3), а также уступили «Калгари» (1:3) и «Тампе-Бэй» (1:4).

В последнем матче между командами сильнее оказался «Коламбус» (5:4 ОТ).

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