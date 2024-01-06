Сегодня, 18:30
«Коламбус» на своем поле сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 6 на 7 января. Встреча пройдет на «Нейшенуайд-арене» в Колумбусе, Огайо, США.. Начало — в 03.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
«Коламбус» в последних пяти матчах победил «Торонто» (6:5 ОТ) и «Филадельфию» (3:2 Б), в других встречах уступил «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), «Баффало» (2:3 ОТ) и «Бостону» (1:4)
«Миннесота» обыграла «Детройт» (6:3), после чего у команды наступила череда неудач: дважды проиграли «Виннипегу» (2:4) и (2:3), а также уступили «Калгари» (1:3) и «Тампе-Бэй» (1:4).
В последнем матче между командами сильнее оказался «Коламбус» (5:4 ОТ).