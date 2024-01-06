«Монреаль» сыграет с «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 7 января. Игра пройдет в спортивном комплексе «Белл-центр» в Монреале (Канада) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Монреаль» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Канадиенс» набрали 37 очков и занимают 13-е место, а «Нью-Йорк» с 53 баллами располагается на 1-й строчке.

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