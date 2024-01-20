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НХЛ

Сегодня, 05:38

«Коламбус» дома проиграл «Нью-Джерси». Чинахов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов сделал одну голевую передачу.

«Нью-Джерси» с 49 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 37 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:4 (1:0, 0:4, 0:0)

Голы: Силлинджер — 8 (Чинахов, Годро), 4:21 — 1:0. Марино — 3 (Немец), 20:28 — 1:1. Хольц — 12 (К. Фут, Уиллман), 28:40 — 1:2. Хишир — 11, 33:31 — 1:3. Бастиан — 3 (Бол), 34:43 — 1:4.

Вратари: Мерзликинс — Ванечек (21:08 — 21:23).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (5+13+11) — 33 (10+14+9).

Наши: Воронков (13.29/3/0), Марченко (12.58/2/0), Проворов (21.20/0/+1), Чинахов (15.38/0/-1) — -.

20 января. Коламбус. Nationwide Arena. 18630 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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