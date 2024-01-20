Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Детройт»

«Каролина» на своем льду обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Харрикейнз» прервали трехматчевую победную серию «Ред Уингз».

Российский форвард хозяев Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи. На счету российского защитника Дмитрия Орлова 1 (0+1) очко. Форвард гостей Клим Костин отметился одним голом.

«Каролина» набрала 55 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 8-й строчке — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Детройт» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Костин — 3 (Велено, Спронг), 2:27 — 0:1. Мартинук — 6 (Бернс, Стаал), 3:14 — 1:1. Нечас — 10 (Бантинг, Орлов), 36:25 — 2:1. Комфер — 10 (бол., Ларкин, Гостисбеер), 39:17 — 2:2. Свечников — 11 (бол., Бантинг, Ахо), 50:46 — 3:2. Ахо — 16 (п.в., Нечас, Свечников), 58:44 — 4:2.

Вратари: Раанта — Лион (58:23 — 58:44).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (8+8+14) — 12 (3+5+4).

Наши: Орлов (16.30/2/0), Свечников (16.36/3/+1) — Костин (11.02/1/0).

20 января. Роли. PNC Arena. 18841 зритель.