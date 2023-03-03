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Сегодня, 01:23

«Коламбус» обменял Куика в «Вегас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джонатан Куик.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» обменял вратаря Джонатана Куика в «Вегас» спустя один день после обмена голкипера из «Лос-Анджелеса».

За голкипера «Блю Джэкетс» получили вратаря Майка Хатчинсона, а также выбор в седьмом раунде драфта НХЛ в 2025 году. Также клуб удержал 50 процентов зарплаты Куика в своей платежной ведомости.

Действующий контракт 37-летнего вратаря с кэпхитом 5,8 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.

Куик выступал за «Кингз» с сезона-2007/08. Он дважды становился с клубом обладателем Кубка Стэнли — в 2012 и 2014 годах.

Джонатан Куик. Источник: «Лос-Анджелес» обменял Куика в «Коламбус» на Гаврикова и Корписало

Джонатан Куик
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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