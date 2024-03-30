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30 марта, 22:20

«Коламбус» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Коламбус» сыграет с «Питтсбургом» в НХЛ в ночь на 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» и «Питтсбург» встретятся в ночь с 30 на 31 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ на территории спортивного комплекса «Нэшнуайд-арена». Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Коламбус» — «Питтсбург» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте — 1-й вариант и 2-й вариант. Формальные события игры регулярки НХЛ доступны в матч-центре «СЭ».

«Блю Джэкетс» с 58 баллами на 16-й строчке замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. «Пингвинз» с 74 очками идут на 13-м месте на Востоке.

В нынешнем сезоне 37-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл 72 матча и набрал 55 (21+34) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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