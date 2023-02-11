«Торонто» на выезде переиграл «Коламбус». Самсонов сделал 30 сэйвов

Самсонов сделал 30 сэйвов в победном матче «Торонто» с «Коламбусом»

«Коламбус» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов признан второй звездой встречи. Он отразил все 30 из 30 бросков.

«Торонто» набрал 72 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (34 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Торонто» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Таварес — 22 (бол., Марнер, Бантинг), 5:45 — 0:1. Энгвалль — 11 (Райлли, Кампф), 47:49 — 0:2. Таварес — 23 (Марнер), 48:38 — 0:3.

Вратари: Корписало — Самсонов.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 30 (6+15+9) — 41 (14+14+13).

Наши: Гавриков (20.08/2/-2), Марченко (15.35/2/-1) — -.

11 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 18860 зрителей.