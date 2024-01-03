Дубль Ничушкина помог «Колорадо» переиграть «Айлендерс»

«Колорадо» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль. Его признали второй звездой встречи.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 18 из 22 бросков. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 23 из 27 бросков, после чего его заменили на Семена Варламова, который отразил 11 из 12 бросков.

«Колорадо» с 51 очком занимает 2-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 5-й строчке в Восточной конференции — 44 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Энгвалль — 5 (Нельсон), 5:39 — 0:1. Тэйвз — 6 (О`Коннор, Макар), 6:11 — 1:1. Нельсон — 16 (бол., Добсон, Сорокин), 19:28 — 1:2. Хольмстрем — 11 (Клаттербак), 21:09 — 1:3. Ничушкин — 18 (Жирар, Друэн), 24:18 — 2:3. Друэн — 6 (Рантанен, Маккиннон), 28:24 — 3:3. Романов — 3 (Барзал), 30:18 — 3:4. Ничушкин — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 52:21 — 4:4. Маккиннон — 20 (бол., Макар, Рантанен), 60:32 — 5:4.

Вратари: Георгиев — Варламов (Сорокин, 14:52).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 39 (16+10+12+1) — 22 (8+9+5+0).

Наши: Ничушкин (20.54/4/0) — Романов (25.12/1/+1).

3 января. Денвер. Ball Arena. 18121 зритель.