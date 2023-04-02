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НХЛ

Сегодня, 06:36

«Колорадо» обыграл «Даллас», Ничушкин забил в пустые ворота

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:2.

В составе «Эвеланш» форвард Валерий Ничушкин забросил шайбу в пустые ворота, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков.

После этого матча «Колорадо» и «Даллас» имеют по 96 очков и занимают 5-е и 6-е места в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Даллас» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Маккиннон — 33 (Рантанен), 8:54 — 1:0. О`Коннор — 10 (Кольяно), 26:04 — 2:0. Сегин — 19 (бол., Дадонов, Робертсон), 31:54 — 2:1. Маккиннон — 34 (бол., Рантанен, Комфер), 39:47 — 3:1. Ничушкин — 17 (п.в., Рантанен), 56:52 — 4:1. Павелски — 24 (бол., Робертсон, Хейсканен), 58:44 — 4:2. Рантанен — 49 (мен., п.в.), 59:48 — 5:2.

Вратари: Георгиев — Эттингер (55:48 — 56:52, 58:12 — 58:15, 58:44 — 59:48).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (9+11+12) — 28 (10+7+11).

Наши: Ничушкин (18.55/4/+1) — Дадонов (14.02/2/-3).

2 апреля. Денвер. Ball Arena. 18139 зрителей.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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