Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:00

«Колорадо» — «Флорида»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Колорадо» — «Флорида» 7 января во ВКонтакте начнется в 00.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Колорадо».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Колорадо» на своем поле сыграет против «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 6 на 7 января. Встреча пройдет на «Болл-арене» в Денвере, Колорадо, США. Начало — в 00.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Колорадо» — «Флорида» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Колорадо» возглавляет таблицу Западной конференции и заработал 53 очка. «Флорида» располагается на третьей позиции Востока и набрала 50 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Нападающий «Торпедо» Атанасов получил серьезную травму в матче КХЛ с «Куньлунем»
Мирра Андреева не смогли выйти в полуфинал турнира WTA в Брисбене
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Калгари» вызвал Кузнецова из АХЛ