«Колорадо» на своем поле сыграет против «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 6 на 7 января. Встреча пройдет на «Болл-арене» в Денвере, Колорадо, США. Начало — в 00.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Колорадо» — «Флорида» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».