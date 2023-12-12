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НХЛ

Сегодня, 08:15

Две голевые передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Валерий Ничушкин, Микко Рантанен и Кейл Макар (слева направо).
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» обыграл «Калгари» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

После двух периодов «Эвеланш» уступали со счетом 3:5, в третьем периоде российский голкипер команды Иван Просветов заменил своего соотечественника Александра Георгиева. Просветов отразил все 12 бросков по своим воротам, у Георгиева 15 отраженных бросков из 17.

В третьем периоде «Колорадо» забросил три безответные шайбы. Российской форвард Валерий Ничушкин помог своей команде сравнять счет, а затем забить победный гол — у него две результативные передачи.

«Колорадо» поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 36 очками в 28 матчах. «Калгари» идет на 11-й строчке с 25 очками в 28 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Калгари» — 6:5 (1:1, 2:4, 3:0)

Голы: Кадри — 7 (Коулмэн), 13:46 — 0:1. Татар — 1 (Колтон, Олофссон), 18:14 — 1:1. Макар — 8 (бол., Рантанен, Маккиннон), 21:43 — 2:1. Манджапане — 6 (Кадри, Джилберт), 25:14 — 2:2. Коулмэн — 8 (Баклунд, Джилберт), 33:21 — 2:3. Майерс — 1 (Кольяно, Малински), 34:57 — 3:3. Зари — 6 (Уигар), 36:19 — 3:4. Шарангович — 7 (Хэнифин, Андерссон), 38:34 — 3:5. Колтон — 8 (Мэнсон, Байрам), 51:20 — 4:5. Рантанен — 13 (Ничушкин, Макар), 53:31 — 5:5. Маккиннон — 12 (Ничушкин, Рантанен), 55:30 — 6:5.

Вратари: Георгиев (Просветов, 40:00) — Владарж (58:15 — 59:22, 59:28).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (14+8+15) — 33 (7+15+11).

Наши: Ничушкин (25.50/2/0) — -.

12 декабря. Денвер. Ball Arena. 17967 зрителей.

Александр Георгиев
Валерий Ничушкин
Иван Просветов
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Колорадо Эвеланш
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