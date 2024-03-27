«Колорадо» проиграл «Монреалю». Маккиннон забросил одну шайбу

«Колорадо» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Нападающий «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон на 43-й секунде открыл счет. Почти сразу гости отыгрались — забил Ник Сузуки. В конце периода Йоэль Армина вывел «Канадиенс» вперед. Во втором и третьем периодах голов забито не было.

«Колорадо» с 97 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 66 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Монреаль» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Маккиннон — 45 (Рантанен, Тэйвз), 0:43 — 1:0. Сузуки — 29 (Слафковски, Савар), 0:52 — 1:1. Армиа — 12 (Ньюхук, Гуле), 14:53 — 1:2.

Вратари: Аннунен (59:19) — Монтембо.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (13+7+8) — 27 (11+7+9).

Наши: Ничушкин (17.25/2/-1), Тренин (11.43/0/0) — -.

27 марта. Денвер. Ball Arena.