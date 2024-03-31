«Колорадо» выиграл у «Нэшвилла» и вышел в плей-офф, Тренин забил гол

«Колорадо» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У хозяев дважды забил Нэйтан Маккиннон, по одному голу у Джонатана Друэна, Арттури Лехконена, Кэйла Макара, Кейси Миттельштадта и Якова Тренина. У гостей отличились Густав Нюквист, Коул Смит, Данте Фаббро и Марк Янковски.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев вышел в стартовом составе и был заменен в начале второго периода. Голкипер провел на льду 20 минут и 44 секунды, отразил 9 бросков и пропустил 4 шайбы. Вместо него появился финн Юстус Аннунен, который отбил 23 броска и не пропустил ни одного гола.

«Колорадо» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ, у команды 100 очков в 74 матчах. Благодаря победе над «Нэшвиллом» «Эвеланш» гарантировали себе выход в плей-офф.

«Нэшвилл» идет на шестой строчке «Запада», набрав 90 очков в 74 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 7:4 (2:3, 3:1, 2:0)

Голы: Смит — 9 (Нюквист, Маккэррон), 3:41 — 0:1. Друэн — 15 (Маккиннон, Рантанен), 5:25 — 1:1. Янковски — 6 (Новак), 13:02 — 1:2. Фаббро — 3 (Зукер, Шервуд), 13:43 — 1:3. Миттельштадт — 18 (бол., Маккиннон, Макар), 16:11 — 2:3. Нюквист — 22 (Стэстни, Форсберг), 20:57 — 2:4. Лехконен — 13 (бол., Макар, Друэн), 25:43 — 3:4. Макар — 19 (бол., Рантанен, Паризе), 38:25 — 4:4. Тренин — 12, 39:31 — 5:4. Маккиннон — 46 (Мэнсон, Тэйвз), 43:38 — 6:4. Маккиннон — 47 (п.в., Рантанен), 56:10 — 7:4.

Вратари: Георгиев (Аннунен, 20:57) — Ланкинен (55:57 — 56:10).

Штраф: 10 — 13.

Броски: 42 (16+12+14) — 35 (12+14+9).

Наши: Тренин (11.50/3/+1) — -.

31 марта. Денвер. Ball Arena.