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Сегодня, 07:50

«Колорадо» проиграл «Нью-Джерси». Ничушкин набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Колорадо» празднуют гол.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7. «Дэвилз» одержали третью победу подряд и прервали шестиматчевую победную серию «Эвеланш».

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом и голевой передачей. Теперь на его счету 27 (11+16) очков в этом регулярном чемпионате.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 5:7 (1:3, 3:3, 1:1)

Голы: Палат — 7 (Братт), 1:07 — 0:1. Бастиан — 5 (Маклеод, Сиверсон), 7:52 — 0:2. Татар — 14 (Хишир, Мерсер), 11:27 — 0:3. Маккиннон — 23 (Ничушкин, Лехконен), 19:46 — 1:3. Хэмилтон — 18 (Маклеод, Вуд), 23:13 — 1:4. Вуд — 10 (бол., Хаула, Мерсер), 25:53 — 1:5. Рантанен — 41 (Мэнсон, Ньюхук), 27:32 — 2:5. Маккиннон — 24 (Байрам), 29:00 — 3:5. Комфер — 13, 29:36 — 4:5. Мерсер — 20 (Грэйвс, Татар), 36:59 — 4:6. Ничушкин — 11 (Лехконен, Жирар), 41:26 — 5:6. Хишир — 26 (п.в., Татар, Мерсер), 58:46 — 5:7.

Вратари: Аннунен (57:36 — 58:46) — Ванечек (Шмид, 41:26).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (10+8+13) — 29 (12+10+7).

Наши: Ничушкин (18.48/5/0) — -.

2 марта. Денвер. Ball Arena. 18131 зритель.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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