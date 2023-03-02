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Сегодня, 07:11

«Даллас» обыграл «Аризону». Дадонов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов сыграл 12 минут 36 секунд и отметился одной голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Аризона» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Хейтон — 10 (Вялимяки, Мозер), 10:28 — 0:1. Келлер — 25 (бол., Вялимяки, Шмальц), 13:47 — 0:2. Хинтц — 26 (Робертсон), 18:43 — 1:2. Сегин — 16 (бол., Дадонов, Джонстон), 21:50 — 2:2. Хейсканен — 8 (Миллер, Сегин), 44:38 — 3:2. Сегин — 17 (мен., Факса), 56:12 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Ингрэм.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 41 (11+16+14) — 20 (5+9+6).

Наши: Дадонов (12.36/1/0) — -.

2 марта. Даллас. American Airlines Center.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Даллас Старз
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