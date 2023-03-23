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Сегодня, 05:40

«Питтсбург» на выезде переиграл «Колорадо». Малкин и Ничушкин сделали по голевой передачей

Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»
Евгений Козинов
Корреспондент
23 марта. «Колорадо» — «Питтсбург» — 2:5. Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» на выезде обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился голевой передачей. У хозяев голевую передачу сделал Валерий Ничушкин.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 40 из 44 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» набрал 80 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Колорадо» располагается на 5-й строчке в Западной конференции — 88 очков.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Питтсбург Пингвинз
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