«Рейнджерс» обыграли «Колорадо». Шестеркин сделал 41 сэйв

«Колорадо» на своем льду проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 Б.

Российский нападающий Артемий Панарин сделал голевую передачу и реализовал свою попытку в серии буллитов.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 28 из 29 бросков и был признан третьей звездой встречи. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 бросков по своим воротам и стао второй звездой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рантанен — 16 (Ньюхук, Жирар), 14:38 — 1:0. Шнайдер — 4 (Панарин, Гудроу), 24:56 — 1:1.

Победный буллит: Зибанежад.

Вратари: Георгиев — Шестеркин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 42 (12+14+11+5) — 29 (8+15+5+1).

Наши: Ничушкин (22.02/3/+1) — Панарин (20.24/1/+1).

10 декабря. Денвер. Ball Arena. 18112 зрителей.