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НХЛ

29 марта, 06:54

«Рейнджерс» обыграли «Колорадо». Панарин — автор победного буллита

Евгений Козинов
Корреспондент
НХЛ. «Колорадо» — «Рейнджерс» — 2:3 Б.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» на выезде выиграли у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

Автором победного буллита стал российский форвард Артемий Панарин, которого признали первой звездой встречи. Также на его счету в этой игре одна голевая передача. Он достиг отметки в 103 (43+60) очка за сезон.

Российский голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 38 из 40 бросков. Его признали третьей звездой встречи. Ворота «Эвеланш» защищал Александр Георгиев, который сделал 23 сейва.

«Рейнджерс» набрали 102 очка и лидируют в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 3-м месте в Западной конференции — 98 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Миттельштадт — 17 (Духайм, Мэнсон), 39:27 — 1:0. Какко — 11, 42:59 — 1:1. Крайдер — 34 (бол., Трочек, Панарин), 49:35 — 1:2. Тэйвз — 12, 52:47 — 2:2.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Георгиев — Шестеркин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (6+12+17+5) — 25 (6+10+7+2).

Наши: Тренин (9.32/0/0) — Панарин (20.29/3/0).

29 марта. Денвер. Ball Arena. 18130 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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