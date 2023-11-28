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НХЛ

Сегодня, 07:40

«Рейнджерс» — «Баффало»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступили «Баффало» — 1:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе хозяев шайбу с передачи Артемия Панарина забросил Мика Зибанежад, вратарь Игорь Шестеркин отразид 34 броска из 48. У «Сэйбрз» дубль оформил Алекс Так, 3 (1+2) очка у Кейси Миттельштадта, еще по голу забили Джон-Джейсон Петерка и Кайл Окпосо.

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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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