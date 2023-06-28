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Сегодня, 00:50

Кожевников — об отсутствии россиян в первой пятерке сезона НХЛ: «Все по делу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отсутствие российских хоккеистов в первой символической пятерке сезона-2022/23 в НХЛ.

«Не знаю, может быть, в момент голосования у Ассоциации хоккейных журналистов были какие-то предвзятости к нашим хоккеистам из-за политической обстановки в мире. Но в целом я скажу, что в этом году мало кто из наших хоккеистов играл прям уж шедеврально. В этом сезоне были яркими только Кирилл Капризов из «Миннесоты» и Артемий Панарин из «Рейнджерс». Они выступали очень достойно.

Но если говорить в целом, то я считаю, что все по делу. Те, кто находится в списке первой сборной, были выбраны справедливо. И если ни один из наших хоккеистов там не оказался, то они этого не заслужили», — цитирует RT Кожевникова.

 
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Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1167491-kozhevnikov-sezon-nhl-rossiya
Хоккей
НХЛ
Александр Кожевников
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