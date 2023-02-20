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Сегодня, 17:58

Кожевников рассказал, кто является вторым после Овечкина сильнейшим российским хоккеистом в НХЛ

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил игру российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в НХЛ.

«Естественно, прямо сейчас лучший российский игрок в НХЛ — это Александр Овечкин. Но второй после него — это Панарин, он мне очень нравится. Он технически оснащенный парень, а его игра впечатляет. Панарин — главная звезда «Рейнджерс», он лидер. Без него «Рейнджерс» будет уже совсем другой командой», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне 31-летний Панарин провел 56 матчей в НХЛ за «Рейнджерс», забросил 18 шайб и сделал 47 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-rasskazal-kto-yavlyaetsya-vtorim-posle/
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Александр Кожевников
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