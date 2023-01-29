Кучеров набрал очки в 15-м домашнем матче «Тампы» подряд, ему осталась одна игра до повторения рекорда клуба

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Форвард отметился результативным действием в 15-й домашней игре «Лайтнинг». Россиянину нужно набрать очки в следующей игре «Тампы» на своем льду, чтобы повторить рекорд клуба.

Кучеров установил рекорд длительности результативной серии в домашних матчах «Тампы» в сезоне-2018/19, тогда он набирал очки в 16 играх подряд на своем льду.

«Тампа» проведет следующий домашний матч 8 февраля против «Сан-Хосе».