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Сегодня, 04:14

Кучеров набрал очки в 15-м домашнем матче «Тампы» подряд, ему осталась одна игра до повторения рекорда клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Форвард отметился результативным действием в 15-й домашней игре «Лайтнинг». Россиянину нужно набрать очки в следующей игре «Тампы» на своем льду, чтобы повторить рекорд клуба.

Кучеров установил рекорд длительности результативной серии в домашних матчах «Тампы» в сезоне-2018/19, тогда он набирал очки в 16 играх подряд на своем льду.

«Тампа» проведет следующий домашний матч 8 февраля против «Сан-Хосе».

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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